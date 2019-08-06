هنـا رابط إضافة المواليد ومعرفة المستبعدين من بطاقات التموين المرحلة الرابعة

دعم مصر،أعلنت وزارة التموين المصرية بأنه أصبح من حق الشعب الآن التقدم بكافة التظلمات من أجل رفع الدعم، كما أن الوزارة أيضاً قامت بوضع كافة المحددات المتعلقة برفع الدعم، وهذا من أجل المرحلة الثالثة وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تقديم كافة التظلمات حسب المدة التي تحددها الوزارة، فالمواطنين كانوا مهتمين للغاية لمعرفة النتائج المترتبة على التظلمات الذي قاموا بتقديمها.

فأصبح من السهل الآن تحديث بطاقات التموين وإدخال البيانات الجديدة عليها وذلك عبر الموقع الخاص لوزارة التموين، إما بالنسبة للأشخاص الذي لم يتم الموافقة على التظلمات الخاصة بهم أو عدم تقديمهم لتظلمات نهائياً فسيتم إيقاف بطاقتهم على الفور.

موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين

حيث تم تحديد الموعد الذي سيتم فيه إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، ويبدأ هذا الموعد من بداية شهر أكتوبر لعام 2019، ويتم ذلك الأمر بعد الانتهاء من مرحلة فحص البطاقات الخاصة بالأشخاص الغير مستحقين للدعم، والانتهاء من مرحلة تقديم التظلمات والحصول على نتائج التظلمات ورفع الدعم على الأشخاص الغير مستحقين، ويتم إضافة الأشخاص الذين تم قبول تظلماتهم.

الاستعلام عن نتيجة التظلم لبطاقة التموين

حيث يستطيع كل مواطن من خلال الموقع الإلكتروني الاستعلام عن نتيجة التظلم بإتباع كافة الخطوات الآتية: