“هنرجع نلبس شتوي تاني” الأرصاد تحذر من الطقس غداً الأحد 9 -4- 2023

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الأحد 9 أبريل 2023، حيث ستشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية في بعض المناطق اعتباراً من مساء الأحد، في مناطق متعددة من البلاد وحتى يوم الاربعاء القادم.

حالة الطقس غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسًا حارًا نهارًا غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وسيناء، ودرجات حرارة مائلة للدفء على السواحل الشمالية، ومائلة للبرودة ليلاً على معظم المناطق.

بيان هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 9 أبريل 2023

سقوط أمطار في بعض المناطق

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا، وتمتد الأمطار بشكل متقطع إلى مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح محملة بأتربة غداً

من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، وتثير الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وبعض المناطق في الصحراء الغربية بشكل متقطع، وتتسبب في انتشار الأتربة في أجزاء من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد نهارًا.

حالة البحر المتوسط

من المتوقع أن تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

من المتوقع أن تكون حركة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في جميع المناطق: