“هنرجع نلبس شتوي تاني” الأرصاد تحذر من الطقس غداً الأحد 9 -4- 2023
توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الأحد 9 أبريل 2023، حيث ستشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية في بعض المناطق اعتباراً من مساء الأحد، في مناطق متعددة من البلاد وحتى يوم الاربعاء القادم.
حالة الطقس غدا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسًا حارًا نهارًا غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وسيناء، ودرجات حرارة مائلة للدفء على السواحل الشمالية، ومائلة للبرودة ليلاً على معظم المناطق.
بيان هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 9 أبريل 2023
سقوط أمطار في بعض المناطق
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا، وتمتد الأمطار بشكل متقطع إلى مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
نشاط رياح محملة بأتربة غداً
من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، وتثير الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وبعض المناطق في الصحراء الغربية بشكل متقطع، وتتسبب في انتشار الأتربة في أجزاء من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد نهارًا.
حالة البحر المتوسط
من المتوقع أن تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية شرقية.
حالة البحر الأحمر
من المتوقع أن تكون حركة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في جميع المناطق:
- – القاهرة: العظمى 35، الصغرى 19.
- – العاصمة الإدارية: العظمى 35، الصغرى 19.
- – 6 أكتوبر: العظمى 35، الصغرى 18.
- – بنها: العظمى 35، الصغرى 19.
- – دمنهور: العظمى 34، الصغرى 18.
- – وادي النطرون: العظمى 34، الصغرى 18.
- – كفر الشيخ: العظمى 33، الصغرى 18.
- – المنصورة: العظمى 34، الصغرى 18.
- – الزقازيق: العظمى 35، الصغرى 19.
- – شبين الكوم: العظمى 35، الصغرى 19.
- – طنطا: العظمى 34، الصغرى 19.
- – دمياط: العظمى 29، الصغرى 18.
- – بورسعيد: العظمى 32، الصغرى 18.
- – الإسماعيلية: العظمى 36، الصغرى 17.
- – السويس: العظمى 34، الصغرى 18.
- – العريش: العظمى 33، الصغرى 17.
- – رفح: العظمى 33، الصغرى 17.
- – رأس سدر: العظمى 33، الصغرى 17.
- – نخل: العظمى 35، الصغرى 11.
- – كاترين: العظمى 28، الصغرى 9.
- – الطور: العظمى 33، الصغرى 19.
- – طابا: العظمى 33، الصغرى 18.
- – شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 22.
- – الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 17.
- – العلمين الجديدة: العظمى 26، الصغرى 16.
- – مطروح: العظمى 23، الصغرى 14.
- – السلوم: العظمى 23، الصغرى 12.
- – سيوة: العظمى 32، الصغرى 12.
- – رأس غارب: العظمى 32، الصغرى 21.
- – الغردقة: العظمى 33، الصغرى 21.
- – سفاجا: العظمى 33، الصغرى 21.
- – مرسى علم: العظمى 31، الصغرى 22.
- – شلاتين: العظمى 31، الصغرى 21.
- – حلايب: العظمى 30، الصغرى 22.
- – أبو رماد: العظمى 29، الصغرى 21.
- – رأس حدربة: العظمى 31، الصغرى 21.
- – الفيوم: العظمى 36، الصغرى 20.
- – بني سويف: العظمى 36، الصغرى 19.
- – المنيا: العظمى 38، الصغرى 18.
- – أسيوط: العظمى 38، الصغرى 19.
- – سوهاج: العظمى 38، الصغرى 19.
- – قنا: العظمى 38، الصغرى 18.
- – الأقصر: العظمى 38، الصغرى 18.
- – أسوان: العظمى 38، الصغرى 19.
- – الوادي الجديد: العظمى 39، الصغرى 17.
- – أبوسمبل: العظمى 38، الصغرى 19.