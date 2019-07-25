الآن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019.. رابط موقع المصرية للإتصالات

يواصل المشتركين في خدمة التليفون الأرضي في جميع محافظات مصر،عمليات البحث عبر رابط الشركة المصرية للإتصالات علي الأنترنت،لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي للبدء في عمليات السداد قبل إنتهاء المدة المحددة يوم 15 أغسطس المقبل.
نقدم لكم في هذا المقال،خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ” المنزلي “عن شهر يوليو 2019،عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات، والخطوات المتبعة في عملية الإستعلام عن الفاتورة الربع سنوية التي تصدر كل 4 أشهر من الشركة.
الملايين من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية،يبحثون عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عبر الشركة المصرية للاتصالات،وعن طرق دفع فواتير التليفون الأرضي التي يستحق دفعها في الربع السنوي،من قبل الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
خلال الساعات القليلة الماضية تزايدات عمليات البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو وطرق سداد الفاتورة،وخلال هذه السطور البسيطة سيتم وضع الخطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطرق دفعها.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو:
إذا كنت تبحث عن طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو،إليك العديد من الحلول التي وضعتها لشركة المصرية للاتصالات للمشتركين للتيسير عليهم دفع الفواتير،حتى لا يتعرضون إلى غرامات مالية ضخمة، في حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو.
إليكم عدة طرق وضعتها الشركة المصرية للاتصالات وهي الذهاب إلى أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو دفعها عن طريق بطاقة ATM، عن طريق ماكينة فوري المنتشرة في شوارع المحافظات جمهورية مصر العربية، حوالة بنكية، ومن المفترض أن يتم سداد الفاتورة كل 3 شهور أي في كل ربع سنة، وأن أخر ميعاد لسداد هذا الفاتورة في يوم 15 أغسطس المقبل.
خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019:
الملايين من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، يبحثون عن خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عبر الشركة المصرية للاتصالات،وعن طرق دفع فواتير التليفون الأرضي التي يستحق دفعها في الربع السنوي،من قبل الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات علي الأنترنت.
عليك الدخول إلى موقع الشركة المصرية للإتصالات،ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد معرفة فاتورة التليفون الأرضي له، ثم كتابة رقم الكود المحافظة المقيم فيها المشترك، وثم الضغط على كلم إظهار الفاتورة.
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