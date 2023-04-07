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هنا رابط التقديم في المدارس اليابانية المصرية 2023، ومتى موعد التقديم؟

مروة محمود محمد

تم فتح باب التقديم في المدارس اليابانية المصرية، في جميع المحافظات وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، ويتم التقديم إلكترونياً ويستمر لمدة 15 يوم، حيث تشتهر المدارس المصرية اليابانية بأنها مدارس متطورة ومختلفة عن المدارس الأخرى، مما جعل الكثير من الأمهات ترغب في التقديم في المدارس المصرية اليابانية، حيث أعلنت المدرسة بأن يحق للجميع التقديم إلكترونيا من خلال الرابط للموقع الرسمي عبر الإنترنت، وقامت المدرسة بفتح باب التقديم لذا دعونا نتعرف على موعد التقديم وكيفية التسجيل في المدارس المصرية اليابانية فيما يلي تابعونا.

تقديم المدارس اليابانية 2023

رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023

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رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023
رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023

قامت المدارس المصرية اليابانية بوضع رابط على موقع فيسبوك الرسمي للتقديم إلكترونياً  لمدة 15 يوم فقط، لذا يجب عليكم إتباع الخطوات التالية:

  • أولا يجب على ولي الأمر الذهاب إلي الموقع الرسمي لمدارس المصرية اليابانية من خلال الضغط هنا.
  • بعد ذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب بدقة وبشكل صحيح في الحقول المخصص لذلك.
  • الموافقة على الشروط والأحكام التي وضعتها المدرسة.
  • بعد الانتهاء من إدخال البيانات قم بإرسال “طلب التقديم” وبذلك يتم إرسال رسالة بالقبول في المدرسة.

موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية منذ يوم 2 أبريل 2023 ، ويستمر حتى يوم 17 أبريل 2023 الجاري ولو قدم الطالب بعد هذا الموعد لم يتم قبوله في المدرسة، والجدير بالذكر الدراسة في المدارس المصرية اليابانية باللغة الإنجليزية، ويجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

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مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية

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