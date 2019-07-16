هنا.. رابط الإستعلام الآن عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يبحث المواطنين خلال الفترة الراهنة عبر محركات البحث،بكثافة لمعرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يوليو 2019، هذه الخدمة التي تعتبر من الخدمات الهامة التي تقدمها الشركة المصرية للإتصالات لكافة عملائها.
ومن المفترض أن يسرع عملاء الشركة المصرية للإتصالات بتسديد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو،حتى لا يفرض غرامة مع فصل الخدمة عن العميل، لذلك يقدم موقعكم ” نجوم مصرية” ،كل التفاصيل والمعلومات عن الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي، وطريقة السداد للتسهيل على المشتركين في الخدمة.
موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:
أصدرت شركة المصرية للاتصالات في وقت سابق، فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019،وفتحت باب التسديد منذ ذلك التاريخ حتى ١٥- ٨- ٢٠١٩ المقبل.
رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:
وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات، خدمة إلكترونية مجانية للعملاء للإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات عبر الأنترنت، والبدء في تسجيل البيانات التالية للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:
1- الدخول الي موقع الشركة المصرية للإتصالات.
2- إدخال كود المحافظة التابع لها المشترك في خدمة التليفون الأرضي.
3-إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بالمشترك.
4- معرفة نتيجة البحث .
طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:
تزايد أعداد عملاء شركة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي،حتى وصلت إلى 10 مليون مشترك، وهو ما دفع الشركة إلى إتاحة عدة طرق تسهل على العميل سداد فاتورة التليفون الأرضي دون الحاجة للذهاب إلى فرع الشركة، وهي كالتالي:
أولاً: الفروع التابع للمصرية للإتصالات والسداد هناك.
ثانيًا: السداد الإلكتروني ببطاقة الائتمان من خلال موقع المصرية للاتصالات.
ثالثًا: خدمة فوري الموجودة في جميع السنترالات وتكلفة الخدمة بسيطة.
رابعًا: السداد عن طريق حوالة بنكية.
كما يعرض موقع شركة المصرية للاتصالات إذا كان هناك فواتير متأخرة حيث يتم لإصدار الفواتير كل ثلاثة شهور وفي حال التأخير يتم فرض غرامة وإذا لم يتم السداد تقطع الخدمة عن العميل.
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