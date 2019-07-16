هنا.. رابط الإستعلام الآن عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يبحث المواطنين خلال الفترة الراهنة عبر محركات البحث،بكثافة لمعرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يوليو 2019، هذه الخدمة التي تعتبر من الخدمات الهامة التي تقدمها الشركة المصرية للإتصالات لكافة عملائها.

ومن المفترض أن يسرع عملاء الشركة المصرية للإتصالات بتسديد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو،حتى لا يفرض غرامة مع فصل الخدمة عن العميل، لذلك يقدم موقعكم ” نجوم مصرية” ،كل التفاصيل والمعلومات عن الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي، وطريقة السداد للتسهيل على المشتركين في الخدمة.