“هنادي مهنا” تكشف عن طموحها.. أحلم بالعالمية

أكدت الفنانة “هنادي مهنا” أن شخصيتها في مسلسل “كشف مستعجل” قريبة جداً من شخصيتها الحقيقية، وأشارت أيضا أن سبب موافقتها على الدور وحماسها لتقديمه أنه مختلف وجديد واعتبرته من الأعمال المميزة بالنسبة لها، ونقلة نوعية في مسيرتها الفنية.

رد فعل إيجابي حول العمل

أبدت الفنانة المصرية سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي وصلت لها حول العمل وحول دورها أيضاً، وخاصة وأن المسلسل حقق لها جزء من حلمها بالغناء، كما كشفت عن مشاركتها في مسلسل “سيب وأنا أسيب”، والذي سيعرض خلال الأشهر القادمة، كما أنها تنتظر عرض فيلم “ليلة العيد” مع يسرا.

تفاصيل شخصيتها في المسلسل

تحدثت الفنانة عن شخصيتها ودورها في المسلسل حيث تظهر بشخصية “عليا” شقيقة دكتور “سهام عز الرجال”، التي جسدها الفنان محمد عبد الرحمن، وهي ممثلة مغمورة ومطربة تمتلك طموحاً كبيراً لأن تصبح مطربة عالمية، وتقوم بالغناء بأربع لغات هي: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية، وهي تحاول جمع المال طوال الوقت من أجل تحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة، كما يوجد العديد من الأحداث والتحولات في الشخصية جعلتها توافق على تقديمه، كما أن الشخصية التي تجسدها قريبة من شخصيتها.

رد فعل الجمهور على الأغاني خلال المسلسل

تضيف الفنانة أن المسلسل قد حقق لها جزء من حلمها بالغناء، وهو الحلم الذي تتمسك به رغم كونها ممثلة، فقد أحبت الدور في المسلسل، وخاصة فكرة الأجواء الشعبية والغناء في الفرح الشعبي ضمن أحداث المسلسل من الأسباب التي شجعتها على الدور والمسلسل.

وقد حقق المسلسل نجاحا واسعا وحصل على إعجاب الجمهور، وقد استمتع كذلك بالأغاني والشخصية التي قامت بتجسيدها الفنانة “هنادي مهنا”.

ما الجديد خلال الفترة القادمة؟

صرحت الفنانة أنها تحاول اتخاذ بعض الخطوات المهمة نحو تحقيق حلمها بالغناء خلال الفترة المقبلة، وتقوم حاليا بالتحضير لمجموعة مميزة من الأغاني، حيث أنها تحب الغناء تأثراً بوالدها الموسيقار “هاني مهنا”، ولديها حلم فيه لن تتنازل عنه، كما أنها تعمل على تقديم ألبوم غنائي في أقرب فرصة.

كما أنها تتمنى الوصول للعالمية بأعمال متميزة خاصة أنها تجيد العديد من اللغات التي تساعدها في ذلك، ولكنها خطوة غير محسوبة في الوقت الحالي ولم تأتٍ لها الفرصة في الوقت الحالي.