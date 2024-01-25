هل يوم الخميس 2024/1/25 إجازة رسمية في مصر للموظفين والقطاع الخاص؟.. مجلس الوزراء يوضح

يقوم مجلس الوزراء في مصر بتحديد مواعيد الإجازات الرسمية، إذ تقترب مناسبة 25 يناير والتي توافق يوم الخميس المقبل، ويرغب المصريون في معرفة إن كان يوم 25 يناير إجازة للموظفين والقطاع الخاص والطلاب في مصر أم لا.

صورة من ثورة 25 يناير- المصري اليوم

هل يوم الخميس إجازة

أعلن مجلس الوزراء قبل عدة أيام إن يوم 25 يناير سيكون إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، وذلك احتفالا بذكري عيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث اعتمدت الحكومة رسميا ذلك اليوم إجازة كل عام على عكس الأعوام القادمة والذي كان يحتفل به دون إجازة رسمية.

ذكرى عيد الشرطة

يحتفل المصريون منذ عام 1952 بذكرى عيد الشرطة، وذلك بعد أن حاصرت قوات الاحتلال الإنجليزي آنذاك مديرية أمن الإسماعيلية وقامت بقتل أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الشرطة، وصلت إلى استشهاد 50 وإصابة 80 من أفراد الشرطة، ومنذ ذلك اليوم يحتفل المصريون بذكرى ذلك اليوم.

ثورة 25 يناير

يوافق أيضا يوم 1/25 كل عام ذكرى ثورة 25 يناير،حيث خرج جموع من المصريين تطالب بإسقاط نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد وجوده في الحكم 30 عام، وهو ما تحقق بالفعل في يوم 11 فبراير بعد إعلانها تخليه عن السلطة، لذلك يُعد ذلك اليوم تاريخ مميز في ذاكرة المصريين.