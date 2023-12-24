هل يوم الإثنين 25 ديسمبر إجازة رسمية للموظفين في مصر؟

تشهد الفترة القادمة عدد من الاحتفالات بين احتفال الكريسماس والذي سيكون يوم 25 ديسمبر المقبل، فيما يأتي احتفال رأس السنة الميلادية يوم 31 ديسمبر الأحد المقبل، ولذلك يرغب عدد كبير من المصريين في معرفة إن كان يوم الإثنين 25 ديسمبر إجازة رسمية للموظفين والطلاب أم سيكون يوم عمل، حيث توضح الحكومة المصرية مواعيد الإجازات الرسمية طوال العام.

صورة مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر- Yandex

هل 25 ديسمبر إجازة؟

يصادف يوم الإثنين 25 ديسمبر يوم الكريسماس وهو احتفال بميلاد المسيح، ولكن لم تقرر مصر يوم 25 ديسمبر إجازة رسمية، حيث يتم الاحتفال بعيد الميلاد في مصر رسميا يوم 7 يناير المقبل، لذلك لا يتم اعتماد احتفال الكريسماس في 25 ديسمبر إجازة رسمية، وفي حالة إعلانه إجازة يقوم مجلس الوزراء بإعلان ذلك من خلال القنوات الرسمية.

هل رأس السنة الميلادية إجازة؟

لم تعلن الحكومة المصرية عن اعتماد يوم الأحد 31 ديسمبر والموافق ليلة رأس السنة إجازة رسمية، ولكن يتم اعتماده كيوم إجازة في المؤسسات المالية والبورصة، وبعض شركات قطاع الأعمال الخاصة، فيما تقوم أجندة الاجازات في مصر الاحتفالات الدينية للمسلمين والمسيحيين إضافة للأعياد الاجتماعية، حيث تعلن الحكومة خريطة الإجازات الرسمية في بداية العام، بذلك تكون أول إجازة في العام المقبل يوم 7 يناير.