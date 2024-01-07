هل يوم الأحد 2024/1/7 إجازة رسمية في القطاع الحكومي والخاص؟

تستعد مصر في الفترة الحالية من أجل احتفالات عيد الميلاد والخاص بالمصريين المسيحيين، على عكس احتفال الكاثوليك تتبع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية الاحتفال بعيد الميلاد في اليوم السابع من شهر يناير كل عام، وتحدد الحكومة المصرية سواء كان يوم 7 يناير إجازة رسمية في جميع قطاعات الدولة أم لا.

صورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- المصدر اليوم السابع

هل يوم الأحد إجازة رسمية؟

يقوم مجلس الوزراء بتحديد أيام الإجازات الرسمية في مصر، والتي تكون من بينها عطلات الأعياد الدينية حيث يحصل المصريون على إجازة رسمية في أعياد المصريين المسلمين عيد الفطر والأضحى وأعياد المصريين المسيحيين 7 يناير، إذ أعلنت الحكومة عن اعتماد يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر، وذلك بجميع القطاعات والوزارات وشركات القطاع العام، فيما يعود العمل مرة أخرى يوم الإثنين 8 يناير.

هل 7 يناير إجازة بالبنوك؟

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية، وذلك يوم الأحد القادم 7 يناير، حيث تم اعتماد يوم الأحد القادم إجازة رسمية في جميع البنوك داخل مصر، على أن تكون الإجازة لمدة يوم واحد فقط ويعود العمل مرة أخرى يوم الإثنين 8 يناير.

هل الأحد إجازة بالقطاع الخاص؟

تقوم الحكومة في مصر بتحديد مواعيد الإجازات الرسمية ويلتزم القطاع الخاص بإعطاء الموظفين والعمال إجازة رسمية، على أن يتم تعويضهم في حالة لم يتم اعتماد اليوم إجازة، وذلك بسبب ضغط العمل، فيما تستمر المستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم وغيرها من المؤسسات التي لا يمكن تعطيلها عن العمل.

إجازة الطلاب في 7 يناير

لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن إعطاء الطلاب إجازة رسمية في يوم الأحد القادم، إذ يخوض الطلاب في الفترة الحالية امتحانات الفصل الدراسي الأول، لذلك توقف الحضور المدرسي للطلاب، فيما تقوم وزارة التعليم بتحييد الاحتفالات عن موعد امتحانات الطلاب، وذلك حتى يتم منح الطلاب الفرصة للاحتفال بهذا اليوم.