هل يكون “عقد التمساحين” هو السبب وراء طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة؟

رغم مرور عدة أيام على وقوع طلاق الفنانة #ياسمين_صبري ورجل الأعمال المرموق #أحمد_أبو_هشيمة، إلا أن التكهنات عن أسباب حدوث الطلاق لم تنقطع، وكلٍ يدلو بدلوه عن أسباب وقوع الطلاق.

أسباب الطلاق التي تم تناقلها

البعض يذكر أن السبب يرجع لضغوط تعرضت لها للحد من نشاطها الفني، وعدم مساندتها في تقديم عمل فني ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وأخرى تروج إلى أن السبب يرجع لسوء العلاقات بينها وبين أهل الزوج. لكن “عقد التمساحين” سبب جديد تطرحه خبيرة الطاقة “مها العطار”. وإليكم التفاصيل.

عقد التمساحين يحمل طاقة سلبية

ذكرت خبيرة الطاقة مها العطار أن من بين هدايا أحمد أبو هشيمة للفنانة ياسمين صبري عقد ثمين على شكل تمساحين أحدهما فوق الآخر، وأن هذا العقد له تفاصيل تاريخية حيث تعود ملكيته للممثلة المكسيكية ماريا فيليكس، منذ عام 1975 وقد ارتدته لبعض الوقت، وكانت تعتز به جدا. إلا أنها اضطرت لبيعه قبل وفاتها بقليل مع معظم مجوهراتها، ويقال أنها ماتت مسمومة.

مصير عقد التمساحين

بعد ذلك اشترت عقد التمساحين الممثلة مونيكا بيلوتشي وظهرت به في عدد من المناسبات العامة في عام 2006، لكن تطور الأمر سريعا معها حيث اكتشفت خيانة زوجها ووقع بينهما الطلاق.

وترجع خبيرة الطاقة حدوث تلك الوقائع إلى أن العقد حمل طاقة سلبية مع تكرار استعماله من شخصيات مختلفة، كانت وراء الأحداث التي صادفت أصحاب العقد.

قصة صناعة عقد التمساحين

وللعقد قصة طريفة، ترجع إلى عام 1975 حيث كانت الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس تمتلك تمساحين أليفين، وقررت أن تصنع عقد على شكل التمساحين. حتى أنها طلبت من الصائغ صانع العقد أن تترك التمساحين لدية لعدة أيام ليتابع تفاصيلهما حتى يصنع لها العقد بكل التفاصيل الحقيقية، واشترطت على الصائغ ألا يكرر صنعه لأحد وتكون القطعة فريدة من نوعها وهي مالكتها الوحيدة، وتم لها ما أرادت.

مواصفات عقد التمساحين

العقد ثمين جدا يصل وزنه إلى 120 قيراط، من صنع دار المجوهرات العالمية “كارتييه” وهو مرصع بمجوهرات صفراء وخضراء، وتقول عنه ياسمين صبري أنه بالرغم أن العقد ثقيل فإنه مريح جدا في اللبس، وكان من المجوهرات المفضلة لديها.

التفسير الذي طرحته خبيرة الطاقة مها العطار

تقول خبيرة الطاقة مها العطار أن تصميم العقد على شكل تمساحين أحدهما فوق الآخر مخالف للفطرة، ويسبب ذلك تأثير عكسي بأن يجعل ممن يلبس العقد الرغبة في السيطرة على الطرف الآخر، إلى جانب أن التمساح حيوان مفترس ويعتبر رمز سيء.

وتضيف “مها العطار” أن ياسمين صبري لم تكن تعلم بما يمكن أن ينتقل لها من طاقة سلبية بسبب ارتدائها العقد المستعمل، الذي قد يكون أحد أسباب عدم الوفاق بينها وبين أحمد أبو هشيمة وحدث الطلاق.

كيف يمكن تجنب الطاقة السلبية في المجوهرات المستعملة؟

تضيف خبيرة الطاقة “مها العطار” أنه معلوم في علم الطاقة أن الأشياء المستعملة تكتسب طاقة من مالكها الأصلي، ويمكن أن تؤثر تلك الطاقة فيمن يرتديها بالسلب أو بالإيجاب، وعلى ذلك لابد من أن يتم التعامل مع المجوهرات المستعملة بطريقة علمية، حتى يتم تخليصها مما اكتسبته من طاقة. وأن كل نوع من المجوهرات يتم التعامل معه بالطريقة المناسبة له، ويمكن استخدام إحدى الطرق الآتية:

تعريض المجوهرات للشمس لعدة ساعات.

استخدام البخور.

استخدام الماء الجاري.

ويفضل استشارة خبير طاقة في تلك الأمور لتحديد الوسيلة الفعالة لتطهير المجوهرات المستعملة، وتخليصها من الطاقة السلبية.

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