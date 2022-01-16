هل يجب التخلص من الذهب القديم قبل تطبيق دمغة الليزر؟.. شعبة الذهب تجيب

قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتحويل نظام دمغة الذهب لليزر بدلًا من القلم الذي ظل يستخدم لسنوات، تسبب في شعور المئات بالقلق على مصير الذهب الموجود في المنازل حاليًا؛ حيث أن بعضهم كان يشتري المشغولات الذهبية كضمان لمستوى المعيشة في حالة المرور بأزمات مادية، ولكن مع تطبيق القرار خلال عام من الآن، قد يفكر العديد في أن الذهب سوف يفقد قيمته ويصبح بلا فائدة، ولأن هذه المسألة تهم أغلب المصريين، كشفت شعبة الذهب عن مصير المعدن الأصفر الذي يحتوي على دمغة قديمة بمجرد تطبيق الجديدة.

سبب تطبيق دمغة الذهب الليزر

وأوضح رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، المهندس هاني ميلاد، أن دمغة الليزر عبارة عن شهادة ميلاد موثقة لكل قطعة ذهبية، حيث أنها سوف تحتوي على بلد المنشأ وتاريخ التصنيع ونوع العيار، مؤكدًا أن هذا سيقضي على عمليات سرقة الذهب والغش فيه، إضافة إلى أنه سيتم الاستفادة منها في مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، التي تعمل عليها الدولة حاليًا، للنهوض بالاقتصاد ورفع مركز مصر في صناعة الذهب والعمل على تصديره للخارج.

تأثير دمغة الليزر على قيمة الذهب القديم

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن دمغة الذهب الليزر لن تؤثر سلبًا على الذهب المختوم بالدمغة القديمة، لأن الأنواع الجديدة ستحتوي على الليزر، والقديمة سيتم التعامل بها بشكل عادي حتى تصل للمحلات ويتم إعادة تشكيلها ودمغها بالطريقة الجديدة بعد البيع، ولكن في حالة عدم وجود الختم نهائيًا، يجب التوجه بالفاتورة إلى مصلحة الدمغة والموازين للحصول على الختم، ناصحًا من يرغبون في شراء ذهب خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتأكد من وجود الدمغة الجديد مع الحصول على فاتورة تحتوي على السعر وعدد الجرامات والمصنعية، حتى يكون البيع سهلًا بعد ذلك.