هل من الممكن أن يتزوج ظافر العابدين فتاة تصغره بـ 25 عامًا؟ الفنان يُجيب

حل الفنان ظافر العابدين ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، وتحدث عن دوره في فيلم “أنف وثلاث عيون”، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، والذي جسد فيه دور الفنان الراحل محمود ياسين في نسخة الفيلم القديمة.

ظافر العابدين - صورة أرشيفية

فيلم “أنف وثلاث عيون” مختلف عن النسخة القديمة

وقال ظافر العابدين أن فيلم “أنف وثلاث عيون” مختلف تمامًا عن النسخة القديمة التي تم عرضها في 1972، لافتًا إلى أن العلاقات الرومانسية تمر بالعديد من المشكلات وفترات من عدم الاستقرار والتباعد، منوهًا أنه قد تكون أسباب التوتر مرتبط بحقبة زمنية بعيدة عن الحدث، و”الأنف” هنا هي فترة تربط بين الماضي والحاضر والذي جعل الفيلم مختلف تمامًا عن النسخة القديمة.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا لظافر العابدين بشأن خروجه من عباءة “الجان” إلى “الممثل” الذي يقوم بتقديم دور متعدد العلاقات: “أنا حاسس إني كبرت فى عمرى على فكرة الوسامة وتخطيت المرحلة دي والشعر الأبيض غزاني”.

رأي ظافر العابدين في الزواج من فتاة تصغره بـ 25 عامًا

وعن رأي ظافر العابدين في الزواج من فتاة تصغره بـ 25 عامًا، قال: “أنا متجوز وعندي بنتي، لكن بشكل عام فكرة مالهاش قواعد معينة ونجاح قصة الحب مالوش مقاييس معينة لأن وارد جدًا تكون المقاييس صحيحة لكن العلاقة تفشل، الأهم إن الانسان يكون مرتاح في العلاقة”.

وعن الفرق بين عمله كمخرج وبين التمثيل، أشار إلى أن عمل المخرج يمثل وجهة نظر للعمل بشكل كامل لجميع الممثلين، أما الممثل فـ دوره أن يفهم الشخصية التي سيؤديها وأبعادها على حسب وجهة نظر الكاتب والمخرج الذي يقود العمل.

وأشاد الفنان ظافر العابدين بأداء الفنانة سلمى أبو ضيف خلال أداء دورها في فيلم “أنف وثلاث عيون”، قائلًا: “سلمى ممثلة شاطرة جدًا وعندها روح جميلة وتلقائية وليها مستقبل جيد، وده تاني عمل لينا بعد مسلسل حلاوة الدنيا”.

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة الفنان ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

جدير بالذكر أن الفنان ظافر العابدين يشارك في مسلسل “رحلة البحث عن علا” الموسم الثاني، مع الفنانة هند صبري، والمقرر عرضه قريبًا على منصة نتفليكس.