هل معرفة دلال عبد العزيز لخبر رحيل سمير غانم تسبب في وفاتها؟.. زوج ابنتها يجيب

أكد الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنانة دلال عبد العزيز عبر البرنامج الفضائي الذي يقدمه على قناة دي أم سي أن هناك الكثير من الأخبار المنتشرة حول وفاة حماته.

وأضاف رضوان أن هناك بعض الأخبار التي تشير إلى تدهور حالة حماته بسبب معرفتها لخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم وذلك عبر انخفاض نسبة الأكسجين لديها.

وأشار رضوان إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعرف مطلقا بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم طوال فترة مرضها حيث حذر الأطباء من تسرب مثل هذا الخبر لديها.

وأوضح رضوان أن حماته توفت دون أن تعلم بخبر رحيل الفنان القدير سمير غانم.

وكان الإعلامي رامي رضوان قد طالب الصحفيين بضرورة تحري الدقة قبل كتابة المحتوى الصحفي والتأكد من المعلومات قبل نشرها للرأي العام.

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وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز قد مكثت في المستشفى أكثر من شهرين بسبب متلازمة فيروس كورونا حيث أصيبت بتليف في الرئة نتيجة الإصابة بكوفيد 19.

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عاما بعد سلسلة من الأعمال الفنية والسينمائية المميزة.