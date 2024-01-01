هل عاد إليها؟؟ تامر حسني وبسمة بوسيل فس صورة عائلية جديدة احتفالُا برأس السنة

شارك الفنان المصري تامر حسني صورة جديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية فيس بوك وانستجرام خلال الساعات الماضية وبرفقته زوجته السابقة الفانة المغربية بسمة بوسيل وأطفاله الثلاثة وهم يرتدون ملابس منزلية في احتفال عائلي لطيف من داخل منزلهم وهم يرتدون الجلاليب كما أظهرته الصورة التي جمعتهم الأمر الذي جعل جميع المتابعين يتسائل هل عاد تامر حسني إلى زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل أم لا؟؟

تامر حسني مع عائلته الصغيرة

الجمهور يتسائل عن عودة تامر حسني للفنانة بسمة بوسيل بعد صورتهم في رأس السنة

حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة تامر حسني وبسمة بوسيل فأشخاص يباركون على عودتهم وآخرون يتسائلون على صحة عودتهم مرة آخرى أم لا خاصة بأن الفنان تامر حستى لم يكتب أي كلام يفيد عودتهم مرة آخرى ولكنه اكتفى بكلمات تهنئة عامة ودعاء لهم.

تامر حسني يشارك صورة هو وعائلته الصغيرة عبر حساباته الرسمية

علق الفنان تامر حسني على الصورة التي شاركها هو لعائلته الصغيرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا.. “كل سنة وأنتم طيبون ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.. وفي ساعات قليلة لاقت الصورة تفاعل الآلاف من الجمهور والمتابعين بسبب الصورة التي تحتوي على الود والرحمة وظن الكثير بأن تامر حسني عاد مرة آخرى للفنانة بسمة بوسيل ولكن إلى الآن لم يظهر أي نبأ يفيد عودة تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن النجم المصري تامر حسني

في وقت سابق أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن النجم المصري تامر حسني بشكل رسمي ولكن في صورة أخلاقية تعتليها الرحمة والمودة فيما بينهم ونشرت عبر حسابها الرسمي على الانستجرام قائلة.. “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

الفنان تامر حسني يرد على خبر الانفصال عن الفنانة بسمة بوسيل

وعقب ذلك أكد الفنان تامر حسني خبر الانفصال بالرد على الفنانة بسمة بوسيل قائلًا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم”.