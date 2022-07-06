هل سيدافع فريد الديب عن قاتل نيرة| و رد فعل والد نيرة

المحامي احمد احمد يتولى الدفاع عن المتهم بقاتل نيرة أشرف بالمنصورة، وقال أن ما تم إشاعته عن تولي المحامي فريد الديب لقضية المتهم هو عار تماما من الصحة ولا أساس له.

كما قال بأنه المحامي الوحيد للمتهم الذي تم إسناد القضية إليه من طرف أسرة المتهم

رفض المحامي فريد الديب تأكيد ما إذا كان سيقبل الدعوى حتى يتم صدور الحكم، واكتفى بالقول: لن أتحدث حتى يصدر الحكم.

طلب محامي المتهم عدم الانجرار إلى أخبار تدخل الديب في القضية، موضحًا أنه يحتاج أولاً إلى الحصول على توكيل رسمي من المدعى عليه، وهو ما لم يحدث حتى وقت كتابة هذه المقال.

أكد محامو المتهم بقتل نيرة أنه لا يزال هناك فصل ثان في القضية أمام المحكمة العليا بعد صدور الحكم الجنائي من الدرجة الأولى.

وقد قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة وثائق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف إلى المفتي لإبداء الرأي القانوني في إعدامه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم الأربعاء 6 يوليو.

رد فعل والد نيرة حينما حيال الإشاعات عن تولي الديب للدفاع عن المتهم:

لا شك أن والد نيرة يعيش في حالة من الحزن الشديد، وحينما سمع بان فريد الديب سيتولى الدفاع عن المتهم بتقتل نيرة أشرف قال: “ربنا أكبر من أي حد وهو اللي هيجيب لها حقا”.

من المقرر أن يتم النطق بالحكم في قضية قتل نيرة أشرف بعد ساعات يوم 6 يوليو.

أول تعليق لوالد نيرة أشرف عقب إعلان فريد الديب استعداده للدفاع عن قاتل ابنته