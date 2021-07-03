هل ستقوم إثيوبيا بتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسودان في حال انهيار سد النهضة.. الدكتور عباس شراقي يوضح

تساءل الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه في حال انهيار سد النهضة الإثيوبي هل ستقوم إثيوبيا بتعويض الأضرار التي قد تحدث للسودان.

وقال الدكتور عباس شراقي أنه يجب على مجلس الأمن أن يمنع الضرر الذي قد يُحدثه الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أنه في حال لم يتم توفير وسيط دولي في مفاوضات السد قد يبدأ الملء الثاني له كما أن المفاوضات لن تصل لأي حل مناسب.

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه يجب على مجلس الأمن أيضا تعيين رقيب دولي لضمان جدية المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وذلك لأن إثيوبيا مستمرة حتى الآن في اتخاذ الإجراءات الأحادية بشأن السد، مشيراً إلى أنه سيكون هناك أمطار غزيرة في إثيوبيا ابتداءً من الغد، موضحاً أن تخزين إثيوبيا للمياه في هذا العام يختلف عن العام الماضي والسبب وراء ذلك هو وجود فتحات في السد.