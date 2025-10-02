هل تم فتح مفيض توشكى؟.. أستاذ موارد مائية بجامعة القاهرة يكشف الحقيقة وينفي الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي

أكد عباس شراكي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الخبر الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية حول فتح مفيض توشكى غير صحيح، مشيرا إلى أن السد العالي يستقبل في هذه المرحلة فيضانات السودان وسد النهضة.

وقال شراكي عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الاستعدادات السنوية تصل إلى قمتها مع بداية السنة المائية في أول شهر أغسطس كل عام، حيث يستقبل السد العالي باكورة الإيراد المائي السنوي، ولكنه تأخر هذا العام قليلا أيضا مثل السنوات الأخيرة بسبب ملء سد النهضة، وبدأت المياه في الوصول إلى مصر أول سبتمبر مع فتح بوابات أكبر السدود السودانية “الروصيرص” ثم فتح بوابات سد النهضة الإثيوبي بعد افتتاحه في 9 سبتمبر الماضي.

ما زلنا في بداية العام المائي

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن “السد العالي يستقبل بأعلى كفاءة فيضانات النيل في السودان، والتي وصلت كمياتها إلى أكثر من 700 مليون متر مكعب، وما زلنا في في بداية العام المائي، وغير صحيح بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي بأن السد العالي يفتح بواباته لاستقبال الفيضان وكذلك مفيض توشكى بسبب اكتمال الملء”.

السد العالي يستقبل الفيضان في بحيرة ناصر بدون بوابات

وأكمل الدكتور الشراكي منشوره على منصة “فيسبوك” قائلا “كل هذا غير صحيح حيث أن السد العالى يستقبل الفيضان فى بحيرة ناصر بدون بوابات التى هى فقط لتصريف المياه للاستخدامات اليومية عن طريق التوربينات، ومفيض توشكى مغلق حتى اليوم لكى نستقبل باقى حصتنا وبعدها نقرر اللازم اذا استمر الفيضان”.

واختتم أستاذ الموارد المائية حديثه في المنشور داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ونيلها وسدها العالي.