هل تصل القاهرة؟.. عاصفة رعدية عنيفة تضرب الإسكندرية ومطروح والبحيرة

ضربت عاصفة رعدية ممطرة، فجر اليوم، محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، مما أصاب المواطنين بحالة من الهلع والذعر بعدما تسببت في سقوط الأشجار وبعض وجهات المنازل وتعطل حركة السير.

تفاصيل العاصفة الرعدية التي ضربت الإسكندرية والسواحل الشمالية

يشير الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الرعدية الممطرة العنيفة التي شهدتها محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية خلال الساعات الماضية، قد تسببت في حالة من الارتباك والفزع لدى المواطنين، إذ تساقطت حبات البرد، ونشاط ملحوظ للرياح.

ويضيف محمود القياتي وطخلال مداخلة هاتفية رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث لم يكن مفاجئًا كما تردد، بل كان متوقعًا، إذ أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تنويهًا رسميًا قبلها بـ24 ساعة حول تعرض السواحل الشمالية الغربية، خاصة مطروح والإسكندرية، لأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى الرعدية في بعض المناطق، مشيرا إلى أن محافظة مطروح كانت أولى المناطق التي شهدت تساقط الأمطار، قبل أن تمتد الحالة تدريجيًا إلى الإسكندرية خلال ساعات الليل.

ولفت القياتي إلى وجود تنسيق كامل ومسبق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة الأزمات، حيث تم تزويدهم بصور الأقمار الصناعية وتوقعات مواقع سقوط الأمطار بشكل مستمر.

تحركات عاجلة من فرق الطوارئ

يقول محمود القياتي، إن فرق الطوارئ وشركات الصرف الصحي بدأت التحرك فور بدء تساقط الأمطار، بالتعاون مع هيئة الأرصاد، لمتابعة الموقف أولاً بأول، مؤكدًا أن الهيئة كانت على تواصل مباشر مع المسؤولين المحليين على مدار الليل، وما تزال متابعة الحالة مستمرة حتى الآن، إذ لا تزال بعض مناطق السواحل الشمالية معرضة لسقوط الأمطار.

وأشار القياتي إلى أن الأمطار ستمتد بشكل أقل حدة خلال الساعات المقبلة إلى مناطق شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على القاهرة، إن حدثت.

الطقس في عيد الأضحى

وحول طقس عيد الأضحى، طمأن القياتي المواطنين بأن التوقعات تشير إلى استقرار تدريجي في الأحوال الجوية، يبدأ من يوم الوقفة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لتتراوح العظمى في القاهرة ما بين 37 و38 درجة مئوية، مؤكدًا أن فترة العيد ستكون مستقرة وخالية من تقلبات جوية حادة.

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