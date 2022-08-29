هل أصبحت شيرين عبد الوهاب مدمنة؟.. طبيبها الخاص يحسم الجدل

هل شيرين عبد الوهاب تعاني من الإدمان؟ سؤال تكرر كثيرا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو ما دفع طبيبها الخاص أن يخرج ويكشف الحقيقة.

أسباب الربط بين شيرين عبد الوهاب والإدمان

هناك عدة أسباب دفعت البعض للتفكير في أن شيرين عبد الوهاب أصبحت مدمنة، أهمها هي الحالة التي ظهرت عليها عقب الطلاق من حسام حبيب.

وكذلك تصريحاتها التي تحدثت فيها عن رغبتها في أن تعيش وسط ناس تحبهم وتهتم هي بكل أمور حياتهم من طعام وشراب ونوم.

وأيضا تصريحها الذي قالت فيه: لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب. كل ذلك جعل بعض من الناس يظنون أن شيرين ليست متحكمة في نفسها بشكل جيد وربما أصبحت مدمنة لنوع معين من الأدوية.

ولعل السبب الأبرز أيضا، هو أن طبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود متخصص في علاج حالات الإدمان.

طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص يكشف الحقيقة

ظهر الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب شيرين الخاص، في إحدى حلقات برنامج “ET بالعربي”، وأوضح أن شيرين عبد الوهاب ليست مدمنة لأي نوع من العقاقير أو الأدوية.

وأشار إلى أن شيرين تعاني فقط من صدمات نفسية شديدة، وشعور بالخذلان، وتحتاج إلى شخص يسمعها باهتمام ويقدم لها كل أنواع الرعاية والأمان.

وتابع: كل ما تحتاجه شيرين هو شخص يمنحها طاقة إيجابية وثقة في نفسها، ويقوم بتوجيهها بالشكل الصحيح، ويساعدها في العودة للفن والجمهور من جديد.