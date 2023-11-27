هكذا نعى خالد النبوي الفنان الراحل طارق عبد العزيز

نعى الفنان خالد النبوي، زميله الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تصوير مشاهده في مسلسل “بقينا اتنين” الذي يقوم ببطولته الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا.

الفنان طارق عبد العزيز والفنان خالد النبوي - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، قال الفنان خالد النبوي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز الغالي طارق عبد العزيز.. الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر”.

إنّا لله وإنا إليه راجعون ..

خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز الغالي طارق عبد العزيز ..الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر 🙏 pic.twitter.com/yPlzaTKQDz — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) November 26, 2023

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، شارك بالتمثيل مع الفنان خالد النبوي، في مسلسل “راجعين يا هوى” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.