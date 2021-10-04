هكذا عادت مي عز الدين للسوشيال ميديا بعد غياب.. والجمهور: وحشتينا أوي

عادت النجمة مي عز الدين، للتواصل مع جمهورها ومحبيها عبر السوشيال ميديا بعد غياب دام أكثر من شهر كامل.

ونشرت الفنانة مي عز الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” بعد مرور حوالي 34 يومًا على آخر صورة نشرتها، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وبشعر منسدلًا على كتفها، ونالت إعجاب جمهورها بشدة، الذين علقوا قائلين: “وحشتينا”، و “ليه مش بتظهري كتير”، و “حبيبت قلبي وحشاني خالص”، و “وحشتينا اوي”، و “miss you”.

وتفاعل مع صورة مي، عددًا من الفنانين أبرزهم: راندا البحيري، وإدوارد، ونيقولا معوض، الذين أعربوا عن اشتياقهم لرؤيتها.

واعتاد جمهور مي عز الدين، على غايبها المتكرر وعدم الظهور الإعلامي سواء في البرامج التليفزيونية أو المهرجانات السينمائية أو المناسبات.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي عز الدين، مسلسل “خيط حرير” الذي عرض العام الماضي.

“خيط حرير” بطولة: مي عز الدين، ونيقولا معوض، ومحمود عبد المغني، ومي سليم، وسوسن بدر، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، ومحمد علي رزق، وولاء شريف، ويوسف عثمان، وعبد الرحيم حسن، ولبنى عزت، من تأليف: محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج: إبراهيم فخر.