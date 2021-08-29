هكذا رد رامي صبري على متابعة قالت له: “نجاح حفلتك لعنة مش توفيق من عند ربنا”

نشر المطرب رامي صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة من حفله في بورتو جولف الساحل الشمالي، الذي رفع شعار “كامل العدد”، تظهر مدى الحضور الجماهيري الكبير، معلقًا عليها قائلًا أن النجاح لديه صورة وليس كلام صحافة وإعلام.

وأضاف صبري، أن الصورة تلخص كل الكلام والنجاح والتوفيق من عند الله، وليس من عند مخلوق، مشيرًا إلى أنه لا ينتظر كلام يقال أو يكتب من أحد، ولا ينتظر سوى هذه الصورة، فكل ما يهمه هو حب جمهوره، موجهًا الشكر لكل فرد من الـ 20 ألف الحاضرين في الحفل، والشركة المنظمة لصاحبها وليد منصور، وبورتو عامر جروب، وفريق عمله الشخصي.

وهنأه جمهوره على نجاح الحفل، ولكن يبدو أن الصورة أغضبت البعض الذي علق بشكل سلبي عليها، حيث قالت إحدى المتابعات له: “توفيق إيه اللي من عند ربنا.. دي لعنة إن كل واحد يسمع أغنية من بتوعك بتاخد عليها الذنب مضاعف.. تبقى لعنة يا حيبي مش توفيق”، فأكتفى رامي صبري، بالرد عليها قائلًا: “الله يهديكي”.

يذكر أن المطرب رامي صبري، قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا، في الساحل الشمالي، الخميس الماضي، وقدم خلاله باقة من أجمل أغنياته.