هكذا ردت ماجدة الرومي على انتقادات حديثها عن لبنان خلال حفلها بأبو ظبي

تعرضت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، لانتقادات واسعة من قِبل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اقتطاع جزء من فيديو لها خلال حفلتها الأخيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ماجدة الرومي في لقطة من حفلها الأخير - مصدر الصورة: وكالات

في الفيديو المتقطع، أشادت ماجدة بجمال أبو ظبي وفي الوقت نفسه أشارت إلى الخراب والدمار في وطنها لبنان، مما أثار انزعاج البعض.

وردت ماجدة، على هذه الانتقادات بنشر فيديو آخر من الحفل، حيث أكملت حديثها عن لبنان وأعربت عن حبها لبلدها رغم التحديات التي يواجهها حاليًا.

وفي الفيديو، دعت الناس لزيارة لبنان في الصيف، وأكدت أن البلد لا يزال جميلًا وكأنه جنة، ونوهت بأن الكلمة الأخيرة تعود لله وأن لبنان لديه رب.

بعدو بلدنا حلو…

وبعدو جنة ، وراح يبقى

ومهما عملوا فينا، وأجرموا

اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا

لبنان عندو رب🇱🇧#ماجدة_الرومي في #ليالي_السعديات #أبوظبي #الإمارات #لبنان pic.twitter.com/qlabPu2ToN — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) February 12, 2024

بالإضافة إلى ذلك، أعادت ماجدة طرح أغنيتها الوطنية “على باب مصر” عبر قناتها على YouTube وعبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية في مصر ونشر روح الانتماء والفخر بالوطن.

جاء هذا الحفل، بهدف تقديم فنون راقية تساهم في تطوير الذوق العام وتحظى بإعجاب الجمهور المصري والعالمي الذي يقدر الفن بكل تفاصيله.