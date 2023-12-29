هكذا ردت ثراء جبيل على متابع علق على صورها الجريئة قائلًا “أمال لما تتجوزوا هتعملي إيه”

نشرت الفنانة ثراء جبيل، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ظهرت فيها برفقة خطيبها مختار الديناري، الذي يلعب دور بطل مسلسل “ريفو” احتفالًا بعقد قرانهما.

الفنانة ثراء جبيل بالحجاب في أحد أعمالها الفنية السابقة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقد نشرت ثراء، الصور التي جمعتها بخطيبها خلال جلسة تصوير، وتلقت العديد من التعليقات التي تهنئها بمناسبة عقد القران من زملائها ومتابعيها. وفي إحدى التعليقات، تفاجأت ثراء بسؤال يقول: “أمال لما تتجوزوا هتعملي إيه؟”، وردت بلطف بقولها: “تم عقد القران يا فندم الحمد لله، سمّعنا زغروطة”.

وكانت ثراء، قد احتفلت بخطوبتها على مختار الديناري في أغسطس الماضي، وسط أجواء عائلية، حيث نشر عدد من أصدقائها صورًا من حفل الخطوبة، وقد ظهرت فيها مرتديةً جامبسوت أبيض مع إكسسوارات بسيطة.

يُشار إلى أن ثراء جبيل شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “تحت الوصاية”، إلى جانب الفنانين: منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، ورشدي الشامي، وشاركت أيضًا في مسلسل “سوق الكانتو” مع النجوم: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، ومحمد عبد العظيم، كما شاركت مؤخرًا في فيلم “اتنين للإيجار” مع الفنانين: بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي ونخبة من نجوم الفن.