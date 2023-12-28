هكذا تحدثت الفنانة وفاء عامر عن أبناء الزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس مشاركتها في فيلم “أبو نسب” الذي يعرض حاليًا في السينمات، وتفاصيل تعاونها مع نجلي الزعيم عادل إمام، المخرج رامي إمام والنجم محمد إمام.

الفنانة وفاء عامر، والمخرج رامي إمام، والنجم محمد إمام - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث أعربت وفاء عامر، في تصريحات صحفية عن فخرها الشديد بالمشاركة في هذا الفيلم الذي يحمل رسالة جمالية مميزة، وأكدت أيضًا: “محمد إمام بمثابة إبني، ورامي إمام هو مخرج موهوب، كما أنني أعشق وأحب ياسمين صبري وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي.. والفيلم يضم العديد من نجوم الفن وأنا فخورة جدًا بالمشاركة فيه”.

فيلم “أبو نسب” يضم عدد من النجوم أبرزهم: محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، بالإضافة إلى محمد ثروت ومحمد لطفي وعدد من النجوم الآخرين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف: أيمن وتار، وإخراج: رامي إمام.

ومن جهة أخرى، وقعت الفنانة وفاء عامر، مؤخرًا عقد المشاركة في بطولة مسلسل “بدون مقابل”، الذي سيشهد عودة الفنان هاني رمزي إلى عالم الدراما التلفزيونية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال أيام، ومن المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

يتناول المسلسل قصص أبطال قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن. في إطار هذا المشروع، ستشارك في بطولة المسلسل إلى جانب هاني رمزي، الفنانة داليا البحيري، وسيتولى إخراجه جمال عبد الحميد.