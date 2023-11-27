هكذا تجاوزت هنا الزاهد أزمة طلاقها من أحمد فهمي

تخطت الفنانة هنا الزاهد محنة طلاقها من الفنان أحمد فهمي، وواصلت مسيرتها الفنية بتصوير أحدث أفلامها “فاصل من اللحظات اللذيذة”، حيث شاركت في بطولته إلى جانب الفنان هشام ماجد.

هنا الزاهد وأحمد فهمي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأعلن هشام، انتهاء التصوير عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنستجرام” وشارك صورة من احتفالهم بانتهاء تصوير الفيلم وعبّر عن شكره لله وتمنياته بالخير للجميع، وقامت هنا بالرد على التعليق قائلة: “استمتعت بالتعاون معكم كالمعتاد”.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يعيشان حياة تعيسة، لكن يحدث حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسا على عقب.

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد، قد أعلنت عن خبر طلاقها من أحمد فهمي عبر ميزة القصص المصورة في حسابها الشخصي في “إنستجرام”، حيث نشرت رسالة تؤكد انفصالهما بعد أربع سنوات من الزواج وتتمنى الخير لكل منهما.

وأثارت إعلامية معروفة جدلًا حول طلاق الثنائي، لكن والدة هنا الزاهد خرجت في تصريحات صحفية نفت تلك الأخبار وأكدت عدم صحتها. لكن في النهاية، أكدت هنا بنفسها الطلاق.