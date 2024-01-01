هكذا احتفل رامي رضوان بعيد ميلاد دنيا سمير غانم الـ 39

احتفل الإعلامي رامي رضوان، منذ ساعات قليلة بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، الـ “39” حيث أنها من مواليد 1 يناير 1985، وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونحاح ورضا.. وربنا يديم عليكي طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله.. أم كايلا حبيبتي”.

رامي رضوان ودنيا سمير غانم - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل “جت سليمة” الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وهو المسلسل الذي شارك في بطولته كلًا من: محمد سلام، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، وسلوى خطاب، وسامي مغاوري، وسلوى محمد علي، من من تأليف: كريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وندى عزت، وإخراج: إسلام خيري.

بينما في السينما يعتبر آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، على الشاشة الفضية فيلم “تسليم أهالي” الذي عرض في أغسطس 2022، وهو من بطولة: هشام ماجد، ودلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وعمرو وهبة، وأوتاكا، من تأليف: شريف نجيب، وإخراج: خالد الحلفاوي.