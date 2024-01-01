هكذا احتفلت مي عمر بفوزها في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام الثاني على التوالي

بعد اختيارها ضمن أجمل مئة وجه في العالم للعام الثاني على التوالي، أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها وامتنانها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” علقت عليها قائلة: “أنا سعيدة جدًا وفخورة بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام الثاني على التوالي، وبتحقيق مركز متقدم”.

الفنانة مي عمر في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: حساب مي عمر على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت قائلة: “إنه شرف لي أن أكون أول مصرية والوحيدة التي فازت في المسابقة، وأن أكون قد تأهلت للنهائيات لعامين متتاليين وتقدمت على نجوم عالميين. هذا العام، أشعر بفرحة كبيرة وأود مشاركتها مع كل جمهوري المصري والعربي”.

وكانت مي عمر العربية الوحيدة التي دخلت ضمن المراكز العشر الأوائل بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، حيث شملت المسابقة العديد من الفنانات والعارضات، مثل عارضة الأزياء سيكريت جاسمين توكيس، ونانسي جويل ماكدوني، وليزا منوبان.

وفي سياق آخر، تستعد مي عمر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي، ويتألف المسلسل من 15 حلقة.

وأعربت مي عمر عن تطلعها لهذا العمل، منوهة: “هذا سيكون أفضل عمل درامي أقدمه في مسيرتي الفنية، وأنا متحمسة جدًا لهذا المسلسل. أعمل بجدية على تجهيز دوري وأحاول أن أعود إلى حالتي الطبيعية، وشخصيتي فيه مختلفة”.

ويشارك في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” العديد من الفنانين إلى جانب مي عمر، مثل: أحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبو رية، وأحمد ماجد، وسامي مغاوري، وسلوى عثمان، ومحمد دسوقي، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر.