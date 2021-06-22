هكذا أعلنت مي عمر حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

ووجهت مي عمر، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، وهيئة الثقافة والفنون، داعية الله أن يحفظ دولة الإمارات حكومة وشعبًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل “نسل الأغراب” الذي قام بكتابته وأخرجه زوجها محمد سامي.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد دياب، وأحمد داش، وأحمد مالك، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ودياب، وإدوارد، من تأليف وإخراج: محمد سامي.