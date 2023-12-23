هشام ماجد ومحمد ممدوح يبدآن تصوير «إكس مراتي»

بدأ النجمان هشام ماجد ومحمد ممدوح تصوير فيلمهما السينمائي الجديد إكس مراتي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، العمل من تأليف كريم كيمز، وإخراج معتز التوني.

هشام ماجد ومحمد ممدوح - صورة أرشيفية

ونشر المخرج معتز التوني صورة لبدء التصوير من فيلم إكس مراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: الحمد لله بدء تصوير فيلم إكس مراتي، يا رب اكرمنا.

ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين المخرج معتز التوني وهشام ماجد، بعد مسلسل اللعبة وعرض من العمل 4 أجزاء، وشارك في بطولته كلا من: شيكو، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، مي كساب، وإخراج معتز التوني.

وفي سياق آخر انتهى النجم هشام ماجد من تصوير مشاهده بالكامل لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، والعمل من إخراج أحمد الجندي.