هذا هو سر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب… بعد رحلة السعودية

انتشر خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكانت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، قد شهدت خلافا حادا وذلك خلال تواجد الزوجين في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي في موسم الرياض.

حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب- المصدر: "صدى البلد"

من جانب آخر فقد تم الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك للمرة الثانية بعد الخلافات التي حدثت بينهما في المملكة العربية السعودية.

توتر العلاقة بين الزوجين

كما تبين في وقت سابق أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا كبيرا ويرجع ذلك لقيامه بالتدخل في عملها خلال الفترة الأخيرة وهذا الذي جعلها تترك منزل الزوجية ومن جانبه فقد حاول الزوج حسام حبيب مصالحة زوجته ولكن جميع محاولات الصلح قد فشلت.

من ناحية أخرى فقد شهدت عاصمة المملكة العربية السعودية“ الرياض ”خلافا بين الثنائي المصري، حيث قام الفنان حسام حبيب بالتدخل في عمل زوجته وطلب من الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين تأجيله دون أن يرجع إليها في هذا القرار، مما أغضب شيرين عبد الوهاب وجعلها تعود إلى القاهرة هي وفريق عملها فورا.

ومن جانبه فقد طلب الفنان حسام حبيب من الشركة المنظمة للحفل تأجيل حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الغنائي، وذلك دون الرجوع إليها أو استشارتها في هذا التأجيل.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ومن جانبها فقد أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء يوم أمس السبت، طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد حياة زوجية دامت لأكثر من خمس سنوات، حدث خلال فترة زواجهما العديد من المشاكل الزوجية.

وقد قامت شيرين بتأكيد ذلك الخبر من خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، الذي قال: “طبعا أنا اتصلت بشيرين علشان اعرف حقيقة الخبر وشيرين أكدت الخبر، وأن الطلاق قد حدث بشكل ودي”.

جديرا بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تزوجت من الفنان حسام حبيب في شهر أبريل سنة 2018، وانفصلا في شهر ديسمبر سنة 2021 وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على زواجهما، إلا أنهما عادا مرة أخرى كزوجين في شهر مايو سنة 2022.

وفي خلال هذه الفترة، تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لكثير من الانتقادات بسبب زواجها من حسام حبيب، الذي قامت باتهامه بمجموعة من التهم، ومن هذه التهم أنه كان يسيء معاملتها ويتحكم في حياتها العملية.

وخلال الفترة الأخير قد عادت الفنانة شيرين إلى مصر بعد أن قامت برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الهدف من تلك الرحلة هو علاجها بعد أن تعرضت لأزمة نفسية حادة.

وقد أعرب عدد من المطربين ونجوم الفن عن دعمهم الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان طلاقها، متمنين لها السعادة والتوفيق في حياتها القادمة.