حبس هدير عبد الرازق سنة

قضت محكمة جنح العمرانية بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام مع الشغل.

هذا الحكم بعد اتهامها بالتسبب في إصابة مواطن إثر حادث دهس وقع بمنطقة الهرم في الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ بوقوع حادث مروري، حيث تبين أن سيارة برتقالية اللون اصطدمت بأحد الأشخاص، ليتضح لاحقًا من خلال التحريات أن قائدة السيارة هي البلوجر هدير عبد الرازق.

وعقب تحرير المحضر اللازم، أُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم أحالتها إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها في القضية.

وكانت المحكمة في وقت سابق قد عاقبت المتهمة بالحبس عامين، إلا أنها تقدمت بمعارضة على الحكم، ليصدر القرار الجديد والنهائي بحبسها عام واحد فقط.