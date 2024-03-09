هدى هاني عن المشاهد الجريئة: بتكسف وما أقدرش أعملها.. وفي رمضان بتفرغ للعبادة وممكن أتابع مسلسل أو اتنين بس

كشفت الفنانة هدى هاني، عن موقفها من أداء المشاهد الجريئة في أعمالها الفنية، حيث قالت في تصريحات صحفية أدلت بها منذ ساعات قليلة أنها لا تحب أن تقدم هذه النوعية من المشاهد على الشاشة.

الفنانة هدى هاني - مصدر الصورة: تصميم خاص بكاتب المقال

وأضافت هدى هاني، التي اشتهرت بدور (جهاد) في مسلسل “يوميات ونيس”: “أنا بطبعي بتكسف.. والفنانة لازم تعمل كل حاجة بعيدًا عن الحلال والحرام.. بس أنا لو اتعرض عليا مشهد زي ده ممكن أتناقش فيه مع المخرج.. ولو تمسك بيه هضطر أسيب العمل لكن المخرج مش هيروح ليا من البداية.. ولو أخرني فنيًا فأنا مش هقدر أدي في ده.. وكل واحد عارف قدراته”.

وتطرقت هدى، للحديث عن الحسد، حيث قالت: “الحسد مذكور في القرآن وموجود طبعًا.. ساعات بحس إن الملايكة بيمسكوني إني ببقى هعمل حادثة فجأة وربنا ينجيني.. دي عناية من ربنا.. ولو عاوز العين تصيبك هتصيبك وأنت قاعد في البيت عادي.. في أوقات ببقى ماشية وممكن حد ما أعرفوش يبص لي.. وأنا بحس بنظرته إنها مش عادية فاتكعبل وأقع ع الأرض.. وساعات بحس إني هقع ووألاقي حد بيسندني ويلحقني قبل ما أتعرض للخطر”.

وعن طقوسها في شهر رمضان المبارك، قالت الفنانة هدى هاني: “بقلب رابعة العدوية في رمضان.. آخر 5 سنين رمضان بالنسبة لي صيام وجامع بالليل صلاة وتهجد.. ولو جالي تصوير مبنساش الفروض.. وطول ما أنا فاضية بعمل العزومات في أول أسبوع عشان أركز في الروحانيات آخر 10 أيام”.

وتابعت: “ما بتفرجش على مسلسلات كتير في رمضان.. ممكن أختار عمل أو اتنين عشان أتفرغ للعبادة.. وليا أصدقاء في الجامع اللي جنب بيتي”.