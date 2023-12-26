هدى الإتربي تثير الجدل برسالة رومانسية لشخص مجهول

نشرت الفنانة الشابة هدى الإتربي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها وجّهت خلالها رسالة رومانسية إلى شخص مجهول.

الفنانة هدى الإتربي في لقطات من مسلسل "سره الباتع" - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث علقت على الصورة قائلة: “كل ما أحتاجه في الكريسماس هو أنت”، وتفاعل الجمهور بالتعليقات التي انقسمت بين الاستفهام حول المقصود من الرسالة وإذا كانت هناك علاقة عاطفية في حياتها، وبين المزاح والتعبير عن الامتنان.

يُذكر أن هدى الإتربي، ستشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل “العتاولة” الذي يجمع عددًا من النجوم على رأسهم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ويتناول قصة شعبية اجتماعية.

الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لهدى الإتربي، مسلسل “سره الباتع” الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وهو من تأليف وإخراج: خالد يوسف، ومأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس.