هجوم من الجماهير على ياسمين صبري بسبب سعر الحذاء الفرو الخاص بها .. وهذا سعره | بالصور

انتشرت صورة جديدة للفنانة المصرية ياسمين صبري وهي ترتدي حذاء جديد، واستفز سعر الحذاء الجمهور المصري لأنه باهظ الثمن سواء كان بالمصري أو الريال السعودي.

وذكر الجمهور أن هذا الحذاء باهظ الثمن ومن الأكيد أن بيوتاً تستطيع العيش بهذا السعر، وقال أحد الجماهير “الفلوس دي تفتح بيوت”، وكتب آخر “وشو ثمن شنطة اليد؟!”.

حيث بلغ سعر الحذاء الفرو البني ١١٤٠٠ ريال سعودي، بينما بلغ بالمصري سعر ٩٠ ألف جنيه.

ودائماً تثير أسعار الملابس والاكسسوارات التي تشتريها الفنانة المصرية ياسمين صبري غضب الجماهير العربية عامةً والمصرية خاصةً.

ويقول بعض الجماهير أنها تتعمد فعل ذلك لتصدر التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن آخرين يقولوا أن بالفعل هذه هي معيشتها.