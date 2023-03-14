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هجوم عنيف على غادة عادل بعد نشر صور جريئة لها “عيب بعد هذا العمر ولبسك يكون بالشكل ده، افعلوا ما شئتم لكم موعدًا مع الله” | صور

عبد الرحمن رضا

انتشرت صور للفنانة المصرية غادة عادل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وتويتر، وكانت الصور من دولة المغرب.

ولكن لم تنل الفنانة غادة عادل شيئًا سوى النقد الكثير والهجوم العنيف من رواد السوشيال ميديا، بسبب الأوضاع والملابس التي ظهرت بهما الفنانة في الصور.

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وتنوعت التعليقات بين كيف لسيدة في هذا العمر تفعل ذلك، وهجوم على العري، وهجوماً على الأوضاع في الصور المختلفة عبر منصات التواصل.

وكانت تعليقات الجمهور كالتالي : “صلاتك اللي تنفعك، العمر مجرد رقم كل يوم يمر ينقص من عمرك وتقتربي من النهاية، عيب بعد هذا العمر ولبسك يكون بالشكل ده، افعلوا ما شئتم لكم موعدًا مع الله، جتني حالة قرف من سيرتها”.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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