هجوم على رضوى الشربيني بعد تعليقها “الوقت قادر يمحي غلاوة أي حد فرط في مكانه” والجمهور يعلق ” أهدي يا خرابة .. بكرهك لله في لله”

تعتبر الإعلامية رضوى الشربيني هي أكثر المذيعات التي تقوم بعمل إثارة وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين الجمهور من رجال ونساء.

رضوى الشربيني بالحجاب : CBC سفرة

حيث أن رضوى الشربيني دائما تنحاز للمرأة على حساب الرجل، لذلك يشن الجمهور من الرجال هجوماً عليها بسبب تصريحاتها الدائمة عليهم وظلمهم في بعض الأوقات.

وقالت رضوى الشربيني تعليقا على الرجل إذا غاب فترة عن زوجته أو حبيبته : “الوقت قادر يمحي غلاوة أي حد فرط في مكانه”، ولكن الجمهور من الرجال لم يعجبه ذلك الرد من قبل رضوى الشربيني.

حيث علق الجمهور قائلا : “بكرهك لله في لله .. أنت مين أنت، يا خرابة خفي شويه الناس مش ناقصه كلامك ده”.

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