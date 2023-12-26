هجوم الجمهور على “3 ساعات متواصلة” لـ روبي يرفع نسب الاستماع إليها على اليوتيوب

استطاعت الفنانة روبي، أن تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” بأغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

الفنانة روبي بالحجاب في أحد أعمالها الفنية السابقة - مصدر الصورة: يوتيوب

كما ارتفعت نسبة الاستماع إلى الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها توما، من 60 ألف مشاهدة إلى 230 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، وذلك رغم الجدل والهجوم الذي تعرضت له الأغنية من بعض الأشخاص.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن اجتماع النقابة لبحث أغنية “3 ساعات متواصلة” التي طرحتها روبي، مشيرًا إلى أن الأغنية أثارت بعض الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وأنه سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع فور انعقاده.

ونفت النقابة في بيانها الروايات التي تم تداولها حول عقد اجتماع لبحث أغنية “3 ساعات متواصلة” لروبي بسبب جرأة كلماتها، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك.