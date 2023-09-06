هجوم الجمهور على العسيلي بعد تقبيل يد تامر حسني .. وأول تعليق من تامر حسني على الموقف | صور

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، تجمع الفنان المصري تامر حسني والمطرب محمود العسيلي.

محمود العسيلي وتامر حسني : أخبار الفن والمشاهير

وكانت الصورة من حفل للفنان تامر حسني وكان تامر حسني في الفيديو الذي تضمن هذه الصورة يغني أغنيته “أنا مش هتغير”، ليقوم العسيلي بفعل عفوي ويقبل يده من أسفل المسرح.

وعلق تامر حسني على هذه الصورة وقال : “كان في مدرسة وحدة وتربطنا صداقة طفولة حقيقية وأنا على فكره قبلت رأسه بعدها”.

بينما الجمهور علق ساخراً وقال : “ليه بتبوس أيد الشيخ الشعراوي، يا جدع بقا بيقرأ قرآن ولا إيه، وماله يا خويا أصله الشيخ تامر، تقبيل يد العلماء واجب ههه”.