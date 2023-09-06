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هجوم الجمهور على العسيلي بعد تقبيل يد تامر حسني .. وأول تعليق من تامر حسني على الموقف | صور

عبد الرحمن رضا

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، تجمع الفنان المصري تامر حسني والمطرب محمود العسيلي.

- صورة 2 - هجوم الجمهور على العسيلي بعد تقبيل يد تامر حسني .. وأول تعليق من تامر حسني على الموقف | صور

محمود العسيلي وتامر حسني : أخبار الفن والمشاهير

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وكانت الصورة من حفل للفنان تامر حسني وكان تامر حسني في الفيديو الذي تضمن هذه الصورة يغني أغنيته “أنا مش هتغير”، ليقوم العسيلي بفعل عفوي ويقبل يده من أسفل المسرح.

- صورة 1 - هجوم الجمهور على العسيلي بعد تقبيل يد تامر حسني .. وأول تعليق من تامر حسني على الموقف | صور
العسيلي يقبل يد تامر حسني

وعلق تامر حسني على هذه الصورة وقال : “كان في مدرسة وحدة وتربطنا صداقة طفولة حقيقية وأنا على فكره قبلت رأسه بعدها”.

بينما الجمهور علق ساخراً وقال : “ليه بتبوس أيد الشيخ الشعراوي، يا جدع بقا بيقرأ قرآن ولا إيه، وماله يا خويا أصله الشيخ تامر، تقبيل يد العلماء واجب ههه”.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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