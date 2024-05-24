هجوم الجمهور على ابنة الفنان عمرو دياب بسبب ملابسها العارية “هو فين بابا .. ارفعي الشورت شويه”  

نشرت ابنة الفنان المصري الشهير عمرو دياب “جنى عمرو دياب” صور لها آثرت غضب الجمهور العربي الذي يتابعها حبا في أبيها الهضبة عمرو دياب، ولكن الجمهور يغضب من عاداتها وتقاليدها المخالفة لعداتهم وتقاليدهم، ويوجد من يحبها أيضا رغم اختلاف العادات والتقاليد.

وكانت آخر صور لجنى عمرو دياب خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق الجمهور عليها : “هو فين بابا” ، “يابنتي ارفعي الشورت شويه”، ودائما ما تسير منشورات جنى عمرو دياب غضب الجمهور.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تننشر فيها جنى عمرو دياب صور لها تسير الجدل فكانت قد نشرت منذ أشهر صور لعيد ميلادها أثارت غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي