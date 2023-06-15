هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يونيو في مصر مع نهاية تعاملات اليوم، بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية لدى محلات الصاغة، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2566 جنيه للبيع، و2589 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2245 جنيه للبيع، و2265 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 حوالي 1924 جنيه للبيع، و1941 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1497 جنيه للبيع، و1510 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.96 ألف جنيه للبيع، و18.12 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2.565 مليون جنيه للبيع، و2.6 مليون جنيه للشراء.

ووصلت أونصة الذهب نحو 79.8 ألف جنيه للبيع، و80.51 ألف جنيه للشراء.