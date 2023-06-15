أخبار مصر

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في مصر

كمال أبو سيف

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يونيو في مصر مع نهاية تعاملات اليوم، بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية لدى محلات الصاغة، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

- صورة 2 - #أسعار_الذهب | #الذهب_اليوم | آخر أخبار مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

قد يهمك:

أسعار الذهب اليوم 21 يونيو 2023 في السعودية| مفاجأة في أسعار الأعيرة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في السعودية.. عيار 21 مفاجأة

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2566 جنيه للبيع، و2589 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2245 جنيه للبيع، و2265 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 حوالي 1924 جنيه للبيع، و1941 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1497 جنيه للبيع، و1510 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.96 ألف جنيه للبيع، و18.12 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2.565 مليون جنيه للبيع، و2.6 مليون جنيه للشراء.

ووصلت أونصة الذهب نحو 79.8 ألف جنيه للبيع، و80.51 ألف جنيه للشراء.

- صورة 1 - #أسعار_الذهب | #الذهب_اليوم | آخر أخبار مصر اليوم
الأصفر ملاذ آمن
Avatar of كمال أبو سيف
كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات