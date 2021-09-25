هبة مجدي تُرزق بطفلها الثاني.. وهذا هو اسمه الذي اختارته

رُزقت الفنانة هبة مجدي، بطفلها الثاني من زوجها المطرب الشاب محمد محسن، الذي أعلن خبر قدوم طفلهما الثاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال محسن، في منشور له اليوم السبت: “الحمد لله رب العالمين.. أكرمنا وزقنا بمولودنا الثاني بعد دهب.. عقبال عندكم جميعًا”، كاشفًا عن اسم مولودهما الجديد وهو (موسى محمد محسن).

وغابت الفنانة هبة مجدي، عن التواصل مع جمهورها خلال الفترة الماضية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بإعادة نشر صورها القديمة، وأخفت ملامح حملها مما جعل الخبر مفاجأة كبيرة لجمهورها.

وكانت هبة مجدي، قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها محمد محسن، والتي أطلقت عليها اسم (دهب) في أبريل 2017، بعد عام من زواجهما.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مسلسل “موسى” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

“موسى” بطولة: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وهبة مجدي، وصبري فواز، وتارا عماد، وضياء عبد الخالق، وحمدي الوزير، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة.