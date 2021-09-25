هبة مجدي تُرزق بطفلها الثاني.. وهذا هو اسمه الذي اختارته

بواسطة أسامة مقلد

رُزقت الفنانة هبة مجدي، بطفلها الثاني من زوجها المطرب الشاب محمد محسن، الذي أعلن خبر قدوم طفلهما الثاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هبة مجدي

وقال محسن، في منشور له اليوم السبت: “الحمد لله رب العالمين.. أكرمنا وزقنا بمولودنا الثاني بعد دهب.. عقبال عندكم جميعًا”، كاشفًا عن اسم مولودهما الجديد وهو (موسى محمد محسن).

وغابت الفنانة هبة مجدي، عن التواصل مع جمهورها خلال الفترة الماضية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بإعادة نشر صورها القديمة، وأخفت ملامح حملها مما جعل الخبر مفاجأة كبيرة لجمهورها.

وكانت هبة مجدي، قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها محمد محسن، والتي أطلقت عليها اسم (دهب) في أبريل 2017، بعد عام من زواجهما.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مسلسل “موسى” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

“موسى” بطولة: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وهبة مجدي، وصبري فواز، وتارا عماد، وضياء عبد الخالق، وحمدي الوزير، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة.

قد يهمك:



Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

اترك تعليقاً