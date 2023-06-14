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هالة صدقي: المفروض أتصور وأنا في أفخم الأماكن بس الواقع كده “إتفضلوا بصل من صفصف حد عايز بصل؟”

الشريف محمد الشريف

في أحدث ظهور  للفنانة  المصرية هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، من مزرعتها الخاصة، أطلت على متابعيها من خلال فيديو نشرته، أثناء جني محصول بصل مزرعتها، معلقة على الفيديو” أنا النهاردة مزارع”. 

هالة صدقي: المفروض أتصور وأنا في أفخم الأماكن بس الواقع كده "إتفضلوا بصل من صفصف حد عايز بصل؟"

صباح الفل من مزرعتي الخاصة

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ظهرت الفنانة هالة صدقي، خلال الفيديو التي نشرته على صفحتها الرسمية، مرتدية ملابس رياضية، ونضارة شمسية، وهي تجني محصول بصل مزرعتها الخاصة بنفسها، معلقة” صباح الفل ، أنا النهاردة مزارع، بجمع البصل، بصل مزرعتي، أنا اتاخرت عليه شوية، بس معلش الشغل أعمل إيه طيب؟، إيه رأيكم؟، حد عايز بصل؟، بصل صفصف، صباحكم فل”. 

هذا وقد انهالت التعليقات الإيجابية من متابعيها، بعد نشرها للفيديو، فعلقت أحد متابعيها قائله” أنت لو نزلتي السوق هتضربي كل بياعين الخضار”.- صورة 1 - أخبار الفنانة هالة صدقي | الفنانة هالة صدقي | الملكة صفصف

وعلقت أخرى” الله الله يا صفصف، تسلم أيدك، هو دا الشغل وإلا فلا”.- صورة 2 - أخبار الفنانة هالة صدقي | الفنانة هالة صدقي | الملكة صفصف

وعلق آخر” بصل الملكة”.- صورة 3 - أخبار الفنانة هالة صدقي | الفنانة هالة صدقي | الملكة صفصف

هذا ويذكر أن الفنانة المصرية هالة صدقي، لمعت في شهر رمضان الماضي، في مسلسل جعفر العمدة، والذي قامت فيه بدور والدة الفنان محمد رمضان” صفصف”، وحاز أدائها على إعجاب كل جمهورها في مصر والوطن العربي، كما أشاد بأدائها معظم الناقدين، وكان المسلسل من تأليف وإخراج المخرج المتميز محمد سامي، كما لمعت أيضا مع المخرج خالد يوسف، في مسلسل” سره الباتع”.

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الشريف محمد الشريف

محرر الكتروني فى العديد من المواقع وحاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية من جامعة الأزهر

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