هاشتاج “نبيلة_عبيد” يتصدر في مصر لرقصتها الهادئة مع نانسي عجرم فرحا بالتكريم
تصدر هاشتاج الفنانة المصرية نبيلة عبيد قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في منصة التواصل x على الساحة المصرية، وذلك عقب تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة.
وتداول نشطاء x مقطع فيديو للفنانة المصرية وهي تشارك المطربة اللبنانية نانسي عجرم على مسرح الحفل برقصة هادئة وقصيرة، كما تداول النشطاء مقطع فيديو للفنانة أثناء سقوط هديتها على الأرض بعد أن وجهت إلى الحضور قبلة من على منصة الحفل.
القديرة #نبيلة_عبيد كانت الأبرز حيث أنها تركت الجميع لتقف بجانب #نانسي_عجرم على المسرح😍@NancyAjram pic.twitter.com/T84JU9RA2T
— خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) December 2, 2023
عين الحسود فيها عود يابلبلة 😉😉#نبيلة_عبيد اثناء تكريمها في فعالية ( المرأة في السينما ) ضمن فعاليات #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي @NabilaEbeed@RedSeaFilm #RedSealFF23 pic.twitter.com/iaXGi3kV6v
— Yehia Gan Official (@YehiaGan) December 2, 2023
وأقيمت مساء أمس الجمعة احتفالية خاصة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بجدة تحت عنوان “المرأة في السينما” والتي شهدت تكريم الممثلة المصرية نبيلة عبيد وسط حضور باقة من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، وأحيت الحفل المطربة نانسي عجرم.
ويعتبر مهرجان البحر الأحمر أحد المنصات الدولية الهامة الآن في مجال الاهتمام بالأعمال السينمائية والفنية في العالم والوطن العربي، وتضمنت اختيارات المعرض هذا العام 36 فيلما طويلا وقصيرا من المملكة العربية السعودية، وتعتبر جوائز المهرجان من أكبر الجوائز التي تمنح في المنطقة العربية للأصوات الصاعدة حديثا في الأفلام الروائية والوثائقيات، وأفلام الرسوم المتحركة.