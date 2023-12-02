هاشتاج “نبيلة_عبيد” يتصدر في مصر لرقصتها الهادئة مع نانسي عجرم فرحا بالتكريم

تصدر هاشتاج الفنانة المصرية نبيلة عبيد قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في منصة التواصل x على الساحة المصرية، وذلك عقب تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة.

نبيلة عبيد- المصدر: قناة أون

وتداول نشطاء x مقطع فيديو للفنانة المصرية وهي تشارك المطربة اللبنانية نانسي عجرم على مسرح الحفل برقصة هادئة وقصيرة، كما تداول النشطاء مقطع فيديو للفنانة أثناء سقوط هديتها على الأرض بعد أن وجهت إلى الحضور قبلة من على منصة الحفل.

وأقيمت مساء أمس الجمعة احتفالية خاصة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بجدة تحت عنوان “المرأة في السينما” والتي شهدت تكريم الممثلة المصرية نبيلة عبيد وسط حضور باقة من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، وأحيت الحفل المطربة نانسي عجرم.

ويعتبر مهرجان البحر الأحمر أحد المنصات الدولية الهامة الآن في مجال الاهتمام بالأعمال السينمائية والفنية في العالم والوطن العربي، وتضمنت اختيارات المعرض هذا العام 36 فيلما طويلا وقصيرا من المملكة العربية السعودية، وتعتبر جوائز المهرجان من أكبر الجوائز التي تمنح في المنطقة العربية للأصوات الصاعدة حديثا في الأفلام الروائية والوثائقيات، وأفلام الرسوم المتحركة.