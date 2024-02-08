هاجر السراج: اسم «رام الله» أكثر ما جذبني لشخصيتي في «حالة خاصة»

كشفت الفنانة هاجر السواح عن كواليس قبولها لمسلسل “حالة خاصة”، بطولة الفنانة غادة عادل وطه دسوقي، لافتة إلى أن أكثر ما جذبها للسيناريو هو اسم “رام الله” الذي جسدته خلال أحداث المسلسل.

هاجر السواح - صورة أرشيفية

وأضافت هاجر السواح خلال لقائها مع “ET بالعربي”، “أول ما قرأت السيناريو ولقيت أن الشخصية اسمها رام الله عجبني جدًا ولفت انتباهي، وبقى عندي فضول وشغف أكمل السيناريو وأعرف جوانب الشخصية، واللي شدني أكتر الشنطة والخريطة اللي مكتوب عليها رام الله”.

وأشارت إلى أن التفاصيل ساعدتها كثيرًا على فهم جوانب الشخصية لأنها مركبة ومعقدة، مضيفة: “الجمهور في البداية مكنش فاهم الشخصية ولا عارف هي عايزة إيه من أول ما قابلت نديم في المكتب ورغبتها في إنها تساعده مش من باب الشفقة ولكن ذكاء نديم لفت نظرها”.

مسلسل “حالة خاصة” من بطولة الفنانة غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السواح، وئام مجدي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.