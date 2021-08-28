هاجر أحمد تحتفل بمرور شهر على زواجها: أحبك للأبد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بمرور شهر على زواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد.

شاركت هاجر صورة من حفل زفافها برفقة زوجها على حسابها الشخصي على موقع Instagram، وعلقت بالإنجليزي ” ذكري مرور شهر سعيد عزيزي أحبك للأبد ”

وهنأها الجمهور، متمنين لهما السعادة الدائمة، والعمر طويل سويًا.

واحتفلت هاجر بحفل زفافها على الحداد في يوليو الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، مع حضور عدد كبير من زملائها الفنانين.

وتألقت هاجر بفستان زفافها الذي نال على إعجاب الجماهير، وتم تداول صور الزفاف عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر الدرامية هو مسلسل ” أحسن أب” بطولة كلاً من النجوم علي ربيع، أحمد فتحي، سامي مغاوري، أحمد جمال سعيد، خالد عليش، مراد مكرم، عماد رشاد، وإبرام سمير، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي.

ومسلسل ” أحسن أب” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أب يجسده علي ربيع، يحاول جاهدا أن يكون أب مثالي في كل ما يفعله، لكنه يواجه العديد من المواقف الطريفة.