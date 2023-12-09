هؤلاء النجوم هم أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2024

أثار غياب مجموعة كبيرة من النجوم عن السباق الرمضاني لعام 2024 اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن غيابهم جاء لأسباب مختلفة، فبعضهم يحتاج إلى إجازة، بينما ينشغل البعض الآخر بأعمال فنية أخرى.

النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2024 - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وفي هذا السياق نستعرض أسباب غياب بعض النجوم عن دراما رمضان 2024:

في البداية، أعلن الفنان محمد رمضان عن غيابه عن الموسم الرمضاني لعام 2024، وهو ما صدم الكثير من جمهوره الذي اعتاد رؤيته باستمرار خلال السنوات الماضية، ويعود سبب غيابه إلى انشغاله بتصوير فيلمه الجديد “أسد أسود”، ومن المتوقع أن يعود بقوة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “جعفر العمدة” الجزء الثاني.

أما الفنانة منى زكي، فقد أشارت إلى أنها ليست معتادة على تقديم موسمين رمضانيين متتاليين، فعادةً ما تشارك في موسم وتقدم الموسم التالي، لذا قررت أن تستريح في رمضان 2024 وتقضي وقتًا ممتعًا مع أولادها وأسرتها.

وبالمثل، أعلنت الفنانة يسرا مؤخرًا أنها لن تشارك في مسلسلات رمضان 2024، وأشارت إلى أنها لم تستريح تمامًا من مشاركتها في الموسم السابق من خلال مسلسل “1000 حمدالله على السلامة”، لذا تخطط لأخذ قسط من الراحة في الموسم المقبل لتعود بقوة في رمضان 2025.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الفنان عمرو سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه لن يشارك في موسم رمضان 2024، حيث يعلن عزمه استمرار مسيرته مع قناة “MBC مصر” من خلال المشاركة في رمضان 2025.

وبجانب ذلك، يشغل عدد كبير من نجوم الفن بأعمال فنية أخرى، مما يحول دون مشاركتهم في سباق مسلسلات رمضان 2024. على سبيل المثال، تعمل الفنانة منة شلبي حاليًا على تقديم مسلسل لإحدى المنصات، بينما فضلت ياسمين عبد العزيز، عدم الدخول في منافسة مع زوجها أحمد العوضي، الذي يقدم مسلسل “حق عرب”، أما النجمة دنيا سمير غانم فترغب في أخذ قسطًا من الراحة والعودة لجمهورها من جديد في موسم رمضان 2025.