نيللي كريم تكشف كواليس عملها مع يسرا في “روز وليلى”

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن كواليس تصويرها مسلسل “روز وليلى”، مع النجمة يسرا، والذي يُعرض حاليًا على منصة “شاهد vip”، لافتة إلى أنها بكت كثيرًا في المشاهد الأخيرة التي جمعتها مع يسرا.

بوستر مسلسل روز وليلى - مصدر الصورة: صفحة شاهد على فيسبوك

وأضافت الفنانة نيللي كريم أن العمل مع نجمة كبيرة مثل يسرا له طعم مختلف، لافتة إلى أن مسلسل “روز وليلى”، ليس العمل الأول الذي يجمعهما سويًا، بل سبق وقدما مسلسل “سرايا عابدين” على MBC، مضيفة: “فيه كيميا بيني أنا ويسرا، والجمهور هيلمس ده بوضوح وصدق أثناء مشاهدة المسلسل”.

وتابعت: “شخصية ليلى في المسلسل عقلانية جدًا، أما روز فهي مرحة ورومانسية ومُقبلة على الحياة، والمسلسل بيتميز بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد، وبكينا بصدق في المشاهد الأخيرة، وتأثرنا جدًا بسبب انتهاء التصوير”.

جدير بالذكر أن مسلسل “روز وليلى”، من بطولة الفنانة يسرا، ونيللي كريم، وهشام عاشور، وأحمد وفيق، وعارفة عبد الرسول، ومن إنتاج “استوديوهات MBC” وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد.