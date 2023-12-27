نورين شحاتة: عانيت من التنمر بسبب حب الشباب.. البنات كانت بترفض تبوسني لا تتعدي والولاد عملوا عليا أغنية

أثارت الإعلامية نورين شحاتة، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال أحدث حلقات برنامجها “البيه والهانم” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”.

الإعلامية نورين شحاتة في لقطات من أحد برامجها - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث تحدثت نورين، خلال الحلقة حول تأثير التنمر على الأطفال والمجتمع بشكل عام، قائلة: “مساء الفل على كل أم بتربي ولادها صح وبتعرفهم يعني إيه هزار ويعني إيه ممكن أهزر مع صاحبي أو زميلي وممكن بشكل تاني اتنمر عليه وأعمله عقدة نفسية”.

وأضافت: “وكل أب بيقول لولاده إن ده مش هزار وبيفهمهم إننا لازم نحترم مشاعر الآخرين ونخلي بالنا منهم لإننا ممكن نسببلهم مرض ونعيهم.. أنا واحدة م الناس في يوم م الأيام وأنا عندي 17 سنة كنت في ثانوي.. زملائي تنمروا عليا وقتها عشان كان عندي حب شباب في وشي وحبوب كتير”.

وتابعت: “زمايلي الولاد عملوا أغنية عليا.. وكان البنات بيرفضوا يسلموا عليا ويبوسوني عشان ما يتعدوش.. ما تتوقعوش في الفترة دي كنت حاسة بإيه وكان ده بيأثر على دراستي إزاي”.

وأكملت: “الحمد لله كانت فترة وعدت.. وأنا أهو دلوقتي مذيعة قدامكم ولو شيلت الفونديشن بشرتي حلوة.. لكن الموضوع أثر عليا وقت طويل ويمكن لحد دلوقتي على الرغم إنه مر عليه أكتر من 20 سنة”.

وأردفت: “بقى عندي مشكلة في الأسكين كير وبهتم جدًا ببشرتي وبجيب كريمات كتير عشان أحفاظ عليها زيادة عن باقي الناس.. ويمكن ده الأثر الإيجابي اللي سابه التنمر عليا.. وعايزة أقول للي بيتعرض للتنمر مش لازم يكون عندك مشكلة ممكن تكون حاجة عارضة وتمشي”.