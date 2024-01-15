نوال الزغبي تتصدر التريند بعد حديثها عن تمثال مريم العذراء الذي أعاد الحياة للورود مجدداً

أثارت المطربة اللبنانية نوال الزغبي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “زمن” المذاع عبر شاشة الـLBC اللبنانية، حيث تحدثت عن علاقة خاصة جداً تربطها بمريم العذراء.

نوال الزغبي: الأزهار عادت للحياة من جديد بعد حديثي مع تمثال مريم العذراء

قالت النجمة نوال الزغبي أثناء حوارها مع راغدة شلهوب: إن علاقتها بالله قوية جدا وبالسيدة العذراء أيضا، وأن لديها تمثال للسيدة العذراء وضعته في مكان مميز داخل منزلها.

وأشارت إلى أن تمثال مريم العذراء الموجود في منزلها تضعه في مكان شديد الحرارة في فصل الصيف ولا تصله الشمس، والغريب أن أي نباتات أو ورود تضع أمام التمثال تذبل خلال 48 ساعة.

وأضافت: “في يوم من الأيام أهدتني أمي باقة من أزهار الأورتاسيا. وقمت بوضعها أمام تمثال مريم العذراء الموجود في منزلي وبعد 48 ساعة، رأيت الورود قد ذبلت وبعد ستة أيام ضعفت تماما، وتساقطت أوراق الأزهار الخضراء وجفت وأصبحت يابسة تماما، فنظرت إلى تمثال مريم العذراء بحزن شديد وقلت لها: “ليس حراما أن يذبل الورد أمام تمثالك؟!.”

وفي مفاجأة غير متوقعة، قالت نوال الزغبي إنه بعد مرور أربع ساعات فقط من حديثها إلى تمثال مريم العذراء، عادت إلى البيت لتجد أن أزهار الأورتاسيا قد تفتحت من جديد والورق عاد له رونقه ولونه الأخضر المميز الجميل بطريقة لا تصدق، وظلت هذه الورود حية وخضراء ومتفتحة لمدة شهر، وهذا الموقف جعل نوال الزغبي تبكي من كل أعماق قلبها.

وشددت نوال الزغبي في حوارها مع راغدة شلهوب على أن علاقتها بالسيدة العذراء خاصة جدا وأنها تزورها في المنام. وفي أحد المرات، جاءتها في الحلم وأدارت لها ظهرها بسبب أن نوال الزغبي في هذه الفترة كانت على خلاف مع والدتها.

وأثارت تصريحات نوال الزغبي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مصدق لما تقول وبين مشكك في هذا الحديث لأن التمثال لا يمكنه أن يفعل ذلك في الورود، ولكن البعض الآخر شدد على أن هذه الأمور لا يمكن الكذب فيها، وطالما أنها قالت أن ذلك حدث فقد حدث ذلك معها بالفعل وهي لا تحتاج إلى الكذب.